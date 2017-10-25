Оппозиционная партия в Венесуэле отказалась от участия в местных выборах

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Оппозиционная венесуэльская партия "Народная воля" отказывается от участия в муниципальных выборах, которые могут пройти в конце года, заявил во вторник национальный координатор партии Фредди Гевара.
Ранее четверо из пяти губернаторов от оппозиции, победивших на недавних выборах, принесли присягу перед учредительным собранием, созванным президентом Николасом Мадуро для внесения изменений в конституцию. При этом оппозиция считает этот орган нелегитимным.
"Это предательство всех тех, кто выбрал этот путь (оппозиционной борьбы)", — прокомментировал данное решение лидер "Народной воли".