В Twitter ужесточат правила размещения политической рекламы

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Компания Twitter объявила о введении новых правил по "существенному повышению прозрачности" рекламы в своей сети и об ужесточении требований к политической рекламе.

"В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли (соцсетей – ред.) центр транспарантности, который даст возможность каждому иметь представление о том, что рекламируется в Twitter, о деталях, которые стоят за рекламой, и предоставит возможности для обратной связи с нами", — говорится в заявлении компании.

В частности, планируется публиковать информацию обо всех рекламных объявлениях в сети, включая политические, как долго они размещены и кто их производитель.

У объявлений политического характера, в том числе предвыборных, появится специальное обозначение, а также данные о целевой аудитории, заказчике объявлений, его затратах на их размещение. Требования к таким объявлениям ужесточатся, в частности будет требоваться заранее обозначать такую рекламу как предвыборную.

Средства обратной связи необходимы будут для выявления неприемлемой рекламы.

Ранее Компания Twitter, владеющая социальной сетью микроблогов, передала сенатскому комитету по разведке США названия 201 аккаунта, якобы связанного с попытками России оказать влияние на американские выборы.

В настоящее время в конгрессе США ведется обсуждение законопроекта "Закона о честной рекламе" (Honest Ads Act), появление которого было спровоцировано расследованиями якобы вмешательств России в президентские выборы в США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".