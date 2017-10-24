Небензя похвалил постпреда Британии при ООН за знание высказываний Лаврова

ООН, 24 окт — РИА Новости. Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт на заседании Совета Безопасности процитировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости расследования любых случаев применения химического оружия в Сирии, за что его поблагодарил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

РФ во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. РФ выступила против рассмотрения данного вопроса до представления доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. Доклад должен быть представлен Совбезу 26 октября, тогда как мандат экспертов СМР истекает 17 ноября.

После голосования Райкрофт процитировал выступление "представителя одной из стран-членов Совета Безопасности" четыре года назад о том, что "применение химического оружия кем бы то ни было должно быть тщательно расследовано Советом Безопасности, который готов действовать по главе VII Устава ООН".

"Мудрые слова. Кто-нибудь знает, кто произнес эти строки четыре года назад? Предположения? Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эти слова потеряли весь смысл", — обратился к членам Совета Райкрофт.

Постпред РФ Василий Небензя не оставил без внимания комментарий британского коллеги. "Отвечая уважаемому представителю Соединенного Королевства, подтверждаю все то, что говорил министр Лавров, которого он сегодня цитировал. Спасибо Вам за это. Расследование должно быть проведено по любому эпизоду, виновные — найдены и наказаны. Этого мы, собственно говоря, и добиваемся", — заявил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что готов вернуться к вопросу о продлении мандата СМР после выхода доклада экспертов по Хан-Шейхуну и его обсуждения в Совете Безопасности. "И посмотрим, каким должен быть доклад СМР для того, чтобы он выполнял свою работу объективно и профессионально", — сказал Небензя.