Рецепт счастья от Эйнштейна продан c аукциона за полтора миллиона долларов

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме, сообщили устроители торгов.
"Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", — гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля. За этот лот неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи, информирует сайт аукционного дома Winners.
На торги также были выставлены два более поздних письма Эйнштейна, в которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима и выражает готовность помочь иерусалимской галерее искусств. Они проданы за 33,6 тысячи и 9,6 тысячи долларов соответственно.