По стопам Юрия Деточкина: казахстанец украл гараж с помощью автокрана

АСТАНА, 24 окт – РИА Новости. В Казахстане полиция задержала жителя города Талгар, который повторил знаменитый прием героя кинофильма "Берегись автомобиля" Юрия Деточкина, похитив гараж с помощью автокрана, повторив сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алма-Атинской области.

Как рассказали в ведомстве, кража произошла в одном из частных подворий города. Ущерб хозяевам оценили более чем в 150 тысяч тенге (около 25,5 тысяч рублей).

Полицейским удалось быстро установить подозреваемого: им оказался 29-летний местный житель.

В департаменте внутренних дел пояснили, что расследование уголовного дела по статье "Кража" продолжается.

"Похищенный накануне гараж поставлен сейчас таким же образом на свое место. На время следствия в отношении подозреваемого лица избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке", — пояснили в ведомстве.

При этом, как отмечает Sputnik, сославшись на интересы следствия, полиция отказалась предоставить какую-либо информацию о крановщике.

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