Политологи сравнили нового чешского премьера с Трампом

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Лидер чешского центристского движения ANO, победившего на выборах в нижнюю палату чешского парламента, долларовый миллиардер Андрей Бабиш во многом похож на президента США Дональда Трампа, считают политологи, принявшие участие в круглом столе в МИА "Россия сегодня”.
Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов. Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сообщил во вторник, что Бабиш получит от президента республики Милоша Земана мандат на формирование нового правительства 30 октября.
Сравнение с Трампом
"Что касается сравнения Трампа и Бабиша, мне кажется, что можно допустить такое сравнение. Прежде всего, потому что образ Бабиша, по моему мнению, — это такой искусственно созданный персонаж, который в себе содержит такие представления, чаяния о нуждах и проблемах чешского общества”, — считает научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.
Он отметил, что после парламентских выборов в Чехии в 2013 году местные эксперты говорили об успехе партии Бабиша, набравшей тогда более 10% голосов, как об успехе маркетологов, которые сумели создать образ такого человека, который может решить проблемы, которые люди видят в существующем обществе.
Схожую точку зрения выразил Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Безусловно, Бабиш – чешский вариант Трампа. В том смысле, что он популист, человек в возрасте, человек с деньгами, человек, который готов провозглашать любые популистские лозунги ради победы”, — сказал Мартынов. По его мнению, Бабиш не является политиком и тем самым похож на американского президента.
"Дело не в том, какая (у него) программа, а в самой личности. Он, также как и Трамп, готов делать "хорошие сделки”. Он представляет политику и внешнюю политику как свою корпорацию, с учетом того, что выгодно и невыгодно”, — пояснил Мартынов.
В свою очередь, Ведерников отметил, что Андрей Бабиш в своей предвыборной программе использовал тезис "управление государством как фирмой”.
Прошлое политика
В 2011 году Бабиш основал политическое движение ANO, название которого расшифровывается как "Акция недовольных граждан". Главными целями ANO заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в клиентелизме и политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.