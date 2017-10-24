Политологи сравнили нового чешского премьера с Трампом

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Лидер чешского центристского движения ANO, победившего на выборах в нижнюю палату чешского парламента, долларовый миллиардер Андрей Бабиш во многом похож на президента США Дональда Трампа, считают политологи, принявшие участие в круглом столе в МИА "Россия сегодня”.

Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов. Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сообщил во вторник, что Бабиш получит от президента республики Милоша Земана мандат на формирование нового правительства 30 октября.

Сравнение с Трампом

По мнению экспертов, в образах Трампа и Бабиша есть некоторое сходство.

"Что касается сравнения Трампа и Бабиша, мне кажется, что можно допустить такое сравнение. Прежде всего, потому что образ Бабиша, по моему мнению, — это такой искусственно созданный персонаж, который в себе содержит такие представления, чаяния о нуждах и проблемах чешского общества”, — считает научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.

Он отметил, что после парламентских выборов в Чехии в 2013 году местные эксперты говорили об успехе партии Бабиша, набравшей тогда более 10% голосов, как об успехе маркетологов, которые сумели создать образ такого человека, который может решить проблемы, которые люди видят в существующем обществе.

Схожую точку зрения выразил Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Безусловно, Бабиш – чешский вариант Трампа. В том смысле, что он популист, человек в возрасте, человек с деньгами, человек, который готов провозглашать любые популистские лозунги ради победы”, — сказал Мартынов. По его мнению, Бабиш не является политиком и тем самым похож на американского президента.

"Дело не в том, какая (у него) программа, а в самой личности. Он, также как и Трамп, готов делать "хорошие сделки”. Он представляет политику и внешнюю политику как свою корпорацию, с учетом того, что выгодно и невыгодно”, — пояснил Мартынов.

В свою очередь, Ведерников отметил, что Андрей Бабиш в своей предвыборной программе использовал тезис "управление государством как фирмой”.

Прошлое политика

Предпринимателю и политику словацкого происхождения Андрею Бабишу 63 года. При социализме работал во внешнеторговых организациях, с 1990 года начал развивать собственный бизнес. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы. Размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов.

В 2011 году Бабиш основал политическое движение ANO, название которого расшифровывается как "Акция недовольных граждан". Главными целями ANO заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в клиентелизме и политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.