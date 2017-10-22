Земан заявил о готовности назначить Бабиша премьер-министром Чехии

Президент Чехии Милош Земан и его жена Ивана на избирательном участке в первый день голосования на выборах в Праге. 20 октября 2017

Президент Чехии Милош Земан и его жена Ивана на избирательном участке в первый день голосования на выборах в Праге. 20 октября 2017

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Глава Чехии Милош Земан заявил, что готов назначить премьером лидера победившего на парламентских выборах движения ANO Андрея Бабиша.

Победителем состоявшихся в пятницу-субботу выборов в нижнюю палату чешского парламента стало центристское движение ANO, возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем. Это движение получило 29,64% голосов, в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

"Я назначу премьером победителя выборов", — заявил Земан, выступая на телеканале издательства Blesk.

Он добавил, что намерен встретиться с Бабишем в понедельник в своей загородной резиденции Ланы.

Ранее Земан уже заявлял, что в случае победы движения ANO на парламентских выборах поручит Бабишу первому попытаться сформировать новый состав правительства.