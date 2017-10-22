Земан заявил о готовности назначить Бабиша премьер-министром Чехии

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Глава Чехии Милош Земан заявил, что готов назначить премьером лидера победившего на парламентских выборах движения ANO Андрея Бабиша.
"Я назначу премьером победителя выборов", — заявил Земан, выступая на телеканале издательства Blesk.
Он добавил, что намерен встретиться с Бабишем в понедельник в своей загородной резиденции Ланы.
Ранее Земан уже заявлял, что в случае победы движения ANO на парламентских выборах поручит Бабишу первому попытаться сформировать новый состав правительства.