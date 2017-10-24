Эксперты объяснили, почему Си Цзиньпин "приблизился к Мао Цзэдуну"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Внесение имени лидера КНР Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав Компартии Китая укрепляет политические позиции председателя Китая и приближает его к уровню Мао Цзэдуна, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Делегаты 19-го съезда Компартии Китая в ходе голосования во вторник утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение в текст главного документа КПК имя председателя Китая, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна (экс-председателя КНР и генсека ЦК КПК), чье имя внесено в устав партии при жизни. В устав также внесли теорию Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

"Это очень важный символический шаг для усиления позиций Си внутри партии. До него в уставе упомянуты только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Идеологический и теоретический вклад предшественников Си, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао упомянут безлично", — сказал руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

По его мнению, это очень важный символический шаг для укрепления статуса Си внутри партии — это следующий этап его превращения в такого же мощного лидера, как Мао Цзэдун, наряду с тем, что Си Цзиньпина два года подряд там называют ядром партии.

В свою очередь проректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Лукин полагает, что решение съезда КПК показывает, что власть Си Цзиньпина настолько сильна, что его ставят в один ряд с Мао Цзэдуном, который занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 годы и возглавлял ЦК Компартии Китая в 1943–1976 годах.

"Вообще он очень сильно укрепил свою власть еще до съезда. Практически все направления политические взял в свои руки. Поэтому можно сказать, что дело идет к культу личности. Но, по сути, он нового ничего идеологического не внес”, — считает Лукин.

Политолог напомнил, что в соответствии с конституцией в Китае руководитель государства должен находиться на должности два срока, то есть 10 лет.

"Си Цзиньпин пока только пять (лет) находится. Но руководитель партии – генеральный секретарь ЦК КПК — может находиться на посту неограниченно. До сих пор по традиции два лидера до Си Цзиньпина (Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь – ред.) находились на обоих постах два срока, такая сложилась традиция. Но сейчас возможен такой вариант, что внесение его имени (Си Цзиньпина – ред.) в устав и некоторые другие показатели говорят, возможно, что он будет находиться у власти дольше, например, 15 лет или 20”, — отметил Лукин.

В свою очередь, Габуев также полагает, что Си Цзиньпин может остаться у власти более положенных двух сроков.

"Судя по всему, кадровые перестановки, которые мы увидим завтра, покажут, что Си Цзиньпин вполне себе лишен официальных преемников и даже может пойти на третий срок. Но об этом пока еще рано говорить", — указал он.

Очередной 19-й съезд КПК завершился утром во вторник. По результатам последнего заседания, делегаты одобрили резолюции к докладу о работе ЦК КПК 18-го созыва, рабочему докладу Центральной комиссии по проверке дисциплины, а также выбрали новый состав ЦК и ЦКПД.

В среду, 25 октября, новый состав ЦК КПК проведет свой первый пленум, по итогам которого будет избран новый состав Политбюро (25 человек), а также новый состав Постоянного комитета Политбюро, в который в настоящее время входят 7 человек.