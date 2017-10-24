Польские общественники не ждут скорого сноса советских памятников

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польские общественники не считают, что в стране после вступления в силу закона о запрете пропаганды коммунизма начнется массовый снос советских памятников.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в минувшую субботу. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.

"Закон вступил в силу, но это не значит, что начнут все разрушать сразу", — сказал РИА Новости руководитель общественной организации "Курск", занимающейся реставрацией памятников советским солдатам, Ежи Тыц.

"Не все согласны с этим законом, не все мэры, не все представители местных властей хотят убирать памятники", — пояснил он.

"Любое действие рождает противодействие. Так и в Польше будет", — заключил Тыц.

Он напомнил, что ранее мэр Гданьска отказался менять названия улиц в рамках закона о декоммунизации.

Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.