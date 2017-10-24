Польские общественники не ждут скорого сноса советских памятников

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польские общественники не считают, что в стране после вступления в силу закона о запрете пропаганды коммунизма начнется массовый снос советских памятников.
"Закон вступил в силу, но это не значит, что начнут все разрушать сразу", — сказал РИА Новости руководитель общественной организации "Курск", занимающейся реставрацией памятников советским солдатам, Ежи Тыц.
"Любое действие рождает противодействие. Так и в Польше будет", — заключил Тыц.
Он напомнил, что ранее мэр Гданьска отказался менять названия улиц в рамках закона о декоммунизации.
Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.