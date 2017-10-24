В Казахстане задержали граждан Катара за провоз редких соколов

АСТАНА, 24 окт – РИА Новости. Казахстанские пограничники задержали в аэропорту Алма-Аты двух граждан Катара за провоз 29 особей сокола-балобана, занесенного в Красную книгу, сообщила пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

"На рейсе сообщением "Доха-Алматы" задержаны двое граждан Катара за провоз крылатой контрабанды без сопроводительных документов. При досмотре транспортного средства и груза казахстанскими пограничниками были выявлены деревянные ящики, в количестве 15 штук без регистрационных багажных бирок и опломбировки", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пограничников, в ходе досмотра "были выявлены 29 особей исчезающего вида сокола".