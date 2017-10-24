Имя Си Цзиньпина внесли в текст устава Компартии Китая

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Делегаты 19-го съезда Компартии Китая в ходе голосования во вторник утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение в текст главного документа КПК имя председателя Китая, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Внесение имени Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии ставит нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни.

В устав партии внесли теорию Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

На церемонии открытия съезда партии в прошлую среду Си Цзиньпин произнес речь, которая продолжалась 3,5 часа и стала самой длинной в истории страны. Он представил доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху".