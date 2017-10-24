В Японии рассказали о планируемой встрече Трампа и Абэ

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Партия игры в гольф, которую проведут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп 5 ноября, не отвлечет двух лидеров от кризиса на Корейском полуострове, заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Суга сообщил также, что в партии примет участие японский профессиональный гольфист Хидэки Мацуяма. Место проведения игры согласовывается.
Трамп посетит Японию 5-7 ноября. На 5 ноября назначена партия гольфа с Абэ. На следующий день состоится аудиенция президента и его супруги у императорской четы Японии, саммит с Синдзо Абэ, планируется встреча с семьями насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан.