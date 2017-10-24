В Японии рассказали о планируемой встрече Трампа и Абэ

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Партия игры в гольф, которую проведут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп 5 ноября, не отвлечет двух лидеров от кризиса на Корейском полуострове, заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"В условиях крайне напряженной обстановки (из-за угроз со стороны КНДР во время игры – ред.) будут приняты исчерпывающие меры с точки зрения управления кризисами, так как укрепление дружеских отношений также очень важно", — ответил Суга на вопрос журналиста, который выразил сомнение в целесообразности этой партии, которая потребует значительного времени в силу специфики гольфа, в условиях напряженности в регионе из-за угроз со стороны КНДР, а сам визит займет всего три дня.

Суга сообщил также, что в партии примет участие японский профессиональный гольфист Хидэки Мацуяма. Место проведения игры согласовывается.

Трамп посетит Японию 5-7 ноября. На 5 ноября назначена партия гольфа с Абэ. На следующий день состоится аудиенция президента и его супруги у императорской четы Японии, саммит с Синдзо Абэ, планируется встреча с семьями насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан.