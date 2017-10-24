Командующий сухопутными силами КСИР заявил о провале планов "противников"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Командующий сухопутными силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур заявил, что планы "противника" в отношении ближневосточного региона провалились, сообщил телеканал Press TV.

"Все планы противников на Ближнем Востоке провалились", — заявил Пакпур.

Как сообщает агентство Tasnim, он также задался вопросом о том, "кто нарушил планы США в Сирии, Ираке и в регионе". "Когда они увидели условия в Сирии и Ираке, они поняли, что если все так продолжится, от Израиля ничего не останется. Поэтому они создали "Исламское государство"* и (другие) террористические группировки", — заявил он.

По словам Пакпура, "если сегодня противник не сможет осуществить свои планы и замыслы в Западной Азии, то это благодаря единству вооруженных сил (Ирана – ред.) и присутствию сил КСИР в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации. В октябре США внесли КСИР в список запрещенных организаций из-за обвинения в поддержке терроризма.