В Чехии приостановили следствие в отношении выдвинутого в премьеры Бабиша

ПРАГА, 23 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Полицейское расследование в отношении лидера движения ANO Андрея Бабиша, которому президент Чехии Милош Земан намерен на следующей неделе поручить формирование правительства, временно остановлено в связи с получением Бабишем депутатского мандата, сообщила в понедельник журналистам представитель пражской прокуратуры Штепанка Зенклова.

Уголовное дело в отношении лидера движения ANO было начато после того, как депутаты предыдущего состава парламента в сентябре этого года проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности. Долларовый миллиардер Бабиш подозревается в махинациях с получением на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Вместе с Бабишем обвиняется также его заместитель по движению ANO Ярослав Фалтынек.

На состоявшихся в пятницу-субботу выборах в нижнюю палату парламента возглавляемое Бабишем движение ANO одержало убедительную победу, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

"Полиция приостанавливает свое расследование в связи с получением Бабишем и Фалтынеком депутатских мандатов и снова должна будет обратиться в парламент с просьбой о лишении их депутатской неприкосновенности", — сказала представитель прокуратуры.

По словам Зенкловой, в связи с подозрением о незаконном получении евросубсидии полиция выдвинула обвинения в отношении 11 человек. Помимо Бабиша и Фолтынека, в их число входят жена Бабиша, а также его сын, дочь и зять.

Согласно информации местных СМИ, лидеры всех партий и движений, вошедших, наряду с движением ANO в состав нового парламента, в воскресенье подтвердили намерение своих депутатов голосовать за лишение Бабиша и Фалтынека депутатской неприкосновенности, если полиция обратится к законодателям с соответствующей просьбой.

В свою очередь, президент Земан заявил в воскресенье, что расследование в отношении Бабиша — "это полицейская провокация". "Будь я депутатом от движения ANO, я голосовал бы против выдачи", — добавил Земан. Движение ANO теперь располагает в нижней палате парламента 78 из 200 мандатов.

Уголовное преследование Бабиша может воспрепятствовать созданию правящей коалиции и нового правительства, поскольку политики из остальных партий не хотят иметь дело с "премьером-подследственным".

Как разъяснил в понедельник журналистам профессор по конституционному праву из Карлова Университета Ян Винтр, возможным выходом из ситуации может стать помилование президента в отношении Бабиша и Фалтынека.