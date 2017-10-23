Дипломаты назвали клеветой публикации СМИ о вмешательстве России в дела ЮАР

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Посольство России в ЮАР назвало клеветой и погоней за сенсацией публикации местных СМИ, сообщивших о якобы имевшем месте "вмешательстве Кремля" во внутренние дела этой страны.

Ранее южноафриканские СМИ сообщили, что президент ЮАР Джейкоб Зума якобы произвел перестановки в кабинете министров "по указанию Кремля". По данным СМИ, некая команда высокопоставленных чиновников из РФ встретилась с Зумой на прошлой неделе за несколько часов до объявления решения о перестановках. Утверждалось, что вместо нового министра энергетики Дэвида Малобо должен был быть назначен другой кандидат, но его отвергли "по настоянию Москвы".

В комментарии пресс-атташе посольства России в ЮАР Александра Куляева говорится, что дипмиссия "чрезвычайно разочарована видеть еще один пример погони за сенсацией и неправдоподобные новости в южноафриканской прессе, которые являются очевидной попыткой местных средств массовой информации подражать худшим беспочвенным антироссийским нападкам по примеру некоторых мировых ведущих СМИ".

В комментарии отмечается, что посольство считает выпущенный материал "клеветой, недостойной для публикации в серьезных СМИ ЮАР, таких как Sunday Times".

В тексте также говорится, что посольству РФ в ЮАР неизвестно о каких-либо визитах делегаций из России в ЮАР на прошлой неделе. Согласно комментарию пресс-атташе дипмиссии, анонимные источники, на которые ссылаются СМИ ЮАР, если они существуют в действительности, "либо знают больше, чем посольство, либо живут в альтернативной реальности".

В посольстве отметили, что действия, описанные в СМИ ЮАР и якобы имевшие место "по указанию Кремля", противоречат основополагающим принципам внешней политики России. По мнению посольства, подобные публикации СМИ ЮАР могут лишь помочь им добиться большего количества просмотров пользователей, а в долгосрочной перспективе приведут к потере доверия читателей и общественности ЮАР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о вмешательстве России во внутренние дела ЮАР не имеют ничего общего с реальностью и являются очередным проявлением русофобии.