МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после атаки на полицию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ после того, как террористы совершили нападение на полицейских в египетском районе Эль-Вахат, призвало российских граждан, находящихся на территории Египта, проявлять осмотрительность.
По прибытии на место, полицейская колонна, включавшая бронетехнику, была обстреляна из РПГ и, возможно, переносных ракетных установок. Затем террористы открыли по полицейским огонь из автоматического оружия с прилегающих высот.
"МИД России напоминает о действующих рекомендациях гражданам России, находящимся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим в Египте нападением на полицейских.
В российском МИД отметили, что Москва решительно осуждает очередную вылазку экстремистов и подтверждает полную солидарность России с властями Египта в их бескомпромиссной борьбе с терроризмом.