МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после атаки на полицию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ после того, как террористы совершили нападение на полицейских в египетском районе Эль-Вахат, призвало российских граждан, находящихся на территории Египта, проявлять осмотрительность.

Нападение террористов на полицейских произошло в минувшую пятницу в пустынном районе Эль-Вахат близ Каира. Как пишут египетские СМИ, полицейские, включая спецназ, сотрудников управлений нацбезопасности и центральной безопасности Египта, проводили операцию по ликвидации террористической ячейки, информация о которой поступила ранее в распоряжение МВД.

По прибытии на место, полицейская колонна, включавшая бронетехнику, была обстреляна из РПГ и, возможно, переносных ракетных установок. Затем террористы открыли по полицейским огонь из автоматического оружия с прилегающих высот.

МВД страны официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. В то же время источники в органах безопасности, а также египетские СМИ утверждают, что погибших гораздо больше — свыше 50 сотрудников МВД, включая лучших офицеров спецназа.

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях гражданам России, находящимся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим в Египте нападением на полицейских.

В российском МИД отметили, что Москва решительно осуждает очередную вылазку экстремистов и подтверждает полную солидарность России с властями Египта в их бескомпромиссной борьбе с терроризмом.