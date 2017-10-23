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Токио после выборов: Япония завела себя с Курилами в тупик

19:0123.10.2017
(обновлено: 19:08 23.10.2017)
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© AFP 2017 / Behrouz MehriПремьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017Премьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017
© AFP 2017 / Behrouz Mehri

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Внеочередные парламентские выборы в Японии принесли правящей коалиции убедительную победу. Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер — партия "Комэйто" — вместе получают более двух третей мандатов, занимая, по предварительным данным, 313 из 465 мест в парламенте. Расчет премьер-министра Синдзо Абэ оказался верным: он получает мощную законодательную поддержку своей политике. Для Москвы это означает, что официальный Токио продолжит курс на плавное сближение с Россией, продвигаясь к заключению мирного договора путем поиска компромиссов в решении проблемы южных Курил.

Япония не имеет права на Курилы

На минувшей неделе на митинге в Саппоро Абэ четко обозначил цель своей политики в отношении Москвы: по его словам, он приложит все усилия, чтобы подписать лично с президентом России Владимиром Путиным мирный договор на основе решения так называемого "территориального вопроса", напоминает профессор Института стран Востока, эксперт Центра стратегических разработок, член исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин.

Парламентские выборы в Японии. 22 октября 2017
© РИА Новости / Плясункова Екатерина
В Японии правящая коалиция получила большинство мест в нижней палате

"На деле это означает, что Япония не готова ни на йоту отступить от своих первоначальных требований, настаивая на передаче ей территорий, которые по площади составляют больше половины всей Курильской гряды и являются наиболее населенными, большими и освоенными островами Курил. Разумеется, такое стремление не может встретить понимание у российского руководства, о чем неоднократно было заявлено, в том числе на самом высоком уровне — как президентом, так и министром иностранных дел", — говорит Анатолий Кошкин. 

По его мнению, продолжатся заведомо безрезультатные попытки поиска какого-либо консенсуса по поводу работы японских компаний на Курильских островах, ибо Япония безо всякого на то основания и права требует у Москвы предоставления японским гражданам, работающим на островах, режима экстерриториальности.

"Япония просто не желает признавать российские законы, считая эти территории входящими в состав своего государства", — поясняет доктор Кошкин.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды

Что касается крупных бизнес-проектов, то их судьбу японское правительство будет решать в зависимости от того, насколько выгодными оно сочтет их для своей страны, утверждает профессор. На его взгляд, более всего востребованы будут проекты, касающиеся поставок в Японию энергоносителей, в том числе идея создания в Северо-Восточной Азии единого энергетического кольца, реализация которого позволила бы поставлять на Японские острова из России не только нефть и газ, но и электроэнергию.

"Уговоры Москвы пойти навстречу территориальным притязаниям Токио, скорее всего, станут долговременной стратегией кабинета Абэ — своего рода разменной картой, на которой он будет выстраивать свою дальнейшую политику", — считает Анатолий Кошкин.

Маневры продолжаются

Политика Синдзо Абэ состоит в поиске компромиссов с Россией и нацелена на достижение реального результата. Это обусловлено тем, что электоральный период японского премьера ограничен по времени, и рано или поздно (максимум в 2021 году) ему все же придется подводить итоги своей деятельности на посту главы правительства, уверен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. А подводя итоги, премьер должен будет предъявить что-то более конкретное, нежели бесплодные переговоры.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 апреля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 апреля 2017

"В отношениях с Россией Токио продолжит прежнее маневрирование в попытках нащупать какие-то новые возможности для разрешения взаимных противоречий, которые до сих пор ускользали от внимания властей обеих стран, и Абэ делает на это довольно серьезную ставку. Другое дело, что пока его усилия не привели к чему-то реально ощутимому, но, надо полагать, это лишь вопрос времени", — говорит Федор Лукьянов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Абэ рассказал, кто будет решать вопрос об изменении конституции Японии

Конечной целью Абэ эксперт называет именно то, что обозначил сам японский премьер: достижение договоренности с Кремлем в решении затянувшегося спора об островах и выход на заключение с Россией мирного договора, который так и не был подписан по итогам Второй мировой войны. И заинтересован он в этом больше, чем российское руководство, считает Лукьянов.

Тем не менее пока что японское правительство в тупике: там хотят мирного договора, но не готовы отказываться от претензий на Курилы.

Зачем Японии армия

Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента 28 сентября. Его целью было получение правящей коалицией конституционного большинства, и замысел увенчался успехом: альянс ЛДП и "Комэйто" завладел двумя третями голосов, а оппоненты лишились возможности блокировать их законодательные инициативы. Либеральные демократы, по предварительным итогам выборов, получили 284 места в парламенте, тогда как Конституционно-демократическая партия — лишь 55 мест, а созданная перед выборами губернатором Токио Юрико Коике "Партия надежды" — 50. Партия "Комэйто" завоевала 29 мандатов.

© РИА Новости / Ксения НакаПарламентские выборы в Японии. 22 октября 2017
© РИА Новости / Ксения Нака
Парламентские выборы в Японии. 22 октября 2017

Теперь у Абэ развязаны руки, и он может рассчитывать на то, что парламент проголосует за проведение референдума о конституционной реформе. Суть ее состоит в том, чтобы убрать из Основного закона пацифистскую девятую статью, в которой Япония отказывается от войны как средства разрешения конфликтов и от права иметь собственную армию.

"В Японии остается все меньше политических сил, выступающих против изменения конституции. Даже новая "Партия надежды" поддерживает отказ от пацифистской статьи — и в этом нет ничего удивительного, поскольку сама Юрико Коике в прошлом была министром обороны. Теперь противникам изменения конституции остается надеяться только на то, что в ходе референдума большинство избирателей выскажутся против внесения поправок. Однако японские СМИ настолько влиятельны, что в состоянии подвинуть общественное сознание к тому, чтобы проголосовать за", — считает Анатолий Кошкин.

Самолет Bombardier Q400 авиакомпании Аврора в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Эксперт назвал первый чартер из Японии на Курилы важным шагом вперед

"Главный фактор, подталкивающий японское руководство к изменению конституции, это обстановка в мире, создающая реальные угрозы для безопасности страны. И основная из них — это не только и не столько рост Китая, сколько растущая неуверенность в позиции США. Намерены они выполнять свои обязательства по защите Японии буквально или же намерены выполнять их "креативно"? Либо вовсе не намерены выполнять? Такие сомнения появились сейчас и в Европе, и в Азии, и именно они являются наиболее серьезным катализатором к продолжению дискуссии об изменении девятой статьи Конституции Японии", — убежден Федор Лукьянов.

Главная угроза — КНДР

Наиболее серьезной угрозой безопасности Японии руководство страны называет ситуацию вокруг КНДР. Именно северокорейская проблема и была главной темой завершившейся предвыборной кампании.

"Несмотря на призывы России и Китая, японские руководители не желают решать проблему КНДР дипломатическим путем. Более того, Токио даже определенным образом подталкивает Вашингтон усиливать давление на Пхеньян. Но его можно наращивать лишь до определенного предела, потому что, как гласит японская пословица, загнанная в угол мышь бросается на кошку", — говорит Анатолий Кошкин.

Между тем с Северной Кореей вполне можно договариваться, если вести с ней уважительный диалог на равных — что и продемонстрировал в свое время японский экс-премьер Дзюнъитиро Коидзуми, совершивший в 2002 году визит в Пхеньян, напоминает ученый-востоковед.

© AFP 2017 / Jiji PressПремьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и северокорейский лидер Ким Чен Ир в Пхеньяне. 17 сентября 2002
© AFP 2017 / Jiji Press
Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и северокорейский лидер Ким Чен Ир в Пхеньяне. 17 сентября 2002
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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"Сегодня Синздо Абэ приходится не подталкивать США к тем или иным шагам, а скорее удерживать Дональда Трампа от мер безрассудства, — не соглашается Федор Лукьянов. — Япония все же категорически против военного решения, прекрасно понимая, что первый удар возмездия придется по ней и Южной Корее".

По словам эксперта, камнем преткновения может стать вопрос о размещении в Японии американского ядерного оружия. Особый менталитет населения этой страны, опирающийся на историческую память Хиросимы и Нагасаки, может стать серьезным препятствием этому намерению Вашингтона. Хотя, как и в случае с возможным референдумом, массированное воздействие СМИ на общественное сознание японцев, в принципе, способно его изменить.

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