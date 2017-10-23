Донорская конференция увеличила до $340 миллионов фонд помощи рохинджа

ЖЕНЕВА, 23 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная донорская конференция увеличила до 340 миллионов долларов финансирование программы по помощи беженцам-рохинджа, которая рассчитана на период в 6 месяцев, заявил журналистам заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Из требующихся 434 миллионов на сегодняшний день у нас собрано 340 миллионов долларов. При этом ряд стран сделали вклад в размере свыше 50 миллионов долларов", — сообщил он.

Лоукок добавил, что конференция еще не завершена, и гуманитарные агентства ООН рассчитывают получить больше помощи в ближайшее время.

В понедельник в Женеве проходит международная донорская конференция, которая организована Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, Европейским союзом и правительством Кувейта. Делегации Бангладеш и представители Мьянмы также присутствовали в зале.

Планируется, что по итогам конференции будет собрана помощь для 1,2 миллиона человек. Гуманитарным организациям ООН необходимо 434 миллиона долларов для обеспечения поддержки и помощи беженцам-рохинджа в Бангладеш. Пока программ была профинансирована только на 27%.

В ходе конференции, в частности, финансовую помощь гуманитарным агентствам в размере 50 миллионов долларов оказал Кувейт. Еще 7 миллионов долларов пообещали предоставить Объединенные Арабские Эмираты.

По данным Международной организации по миграции, после вспышки насилия в штате Северный Ракхайн 27 августа, за два месяца Мьянму покинули 589 тысяч беженцев народности рохинджа. Все они переместились в соседний Бангладеш, в два лагеря для беженцев, где уже находилось свыше 200 тысяч беженцев рохинджа. В настоящий момент в Бангладеш насчитывается свыше 800 тысяч беженцев рохинджа.