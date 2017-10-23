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Египет и Ливия ведут совместный поиск организатора нападения на полицейских

15:2423.10.2017
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© AFP 2017 / StrЕгипетская полиция проверяет автомобили на полуострове Синай. Архивное фотоЕгипетская полиция проверяет автомобили на полуострове Синай. Архивное фото
© AFP 2017 / Str

КАИР, 23 окт — РИА Новости. Египет и Ливия координируют совместные действия по поиску и задержанию либо ликвидации главного подозреваемого в организации нападения на группу сил МВД в районе Эль-Вахат в минувшую пятницу, пишет саудовская газета "Оказ" со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

Сотрудники полиции Египта. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamed el-Shahed
МВД Египта подтвердило гибель 16 полицейских после нападения террористов

"Источники в органах безопасности Египта сообщили о координации с властями Ливии усилий для задержания или ликвидации главного подозреваемого в организации нападения в эль-Вахат — Хишама Ашмауи", — цитирует издание слова источника.

Издание уточняет, что Хишам Ашмауи является бывшим офицером египетского спецназа. Он некоторое время провел в ливийских тренировочных лагерях террористов. Ашмауи считается причастным к серии кровавых нападений на египетских силовиков, в том числе, атаке на армейский пост в районе эль-Фарафра в 2014 году, жертвами которой стали более 20 солдат и офицеров.

По данным источника "Оказ", следователи подозревают, что к организации атаки в Эль-Вахат также могут быть причастны местные племена, живущие в пустынных районах в приграничных с Ливией территориях. Они могли обеспечить террористам пути отступления после атаки.

Полиция в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников

Нападение террористов на полицейских произошло в минувшую пятницу в пустынном районе Эль-Вахат близ Каира. Как пишут египетские СМИ, полицейские, включая спецназ, сотрудников управлений нацбезопасности и центральной безопасности Египта, проводили операцию по ликвидации террористической ячейки, информация о которой поступила ранее в распоряжение МВД.

По прибытии на место, полицейская колонна, включавшая бронетехнику, была обстреляна из РПГ и, возможно, переносных ракетных установок. Затем террористы открыли по полицейским огонь из автоматического оружия с прилегающих высот.

МВД страны официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. В то же время источники в органах безопасности, а также египетские СМИ утверждают, что погибших гораздо больше — свыше 50 сотрудников МВД, включая лучших офицеров спецназа.

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