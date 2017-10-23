"Решили сойти с ума": Милонов прокомментировал термин "беременный человек"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что идея о замене в пакте ООН термина "беременная женщина" на "беременный человек" противоречит здравому смыслу.
"Печально, что центральные и ключевые для всей Европы государства и страны, на культуре которых держится западная цивилизация, внезапно решили сойти с ума. Такие инициативы — прямое отрицание здравого смысла. Это путь на свалку мировой истории", — заявил РИА Новости Милонов.
"Ну кто, как не женщина, может быть беременной? Это вызов всему миру — вчера мы запрещаем называть папу папой, а маму мамой, сегодня мы отбираем у женщин беременность, что нас ждёт завтра?" — добавил он.
По словам Милонова, если такая инициатива будет одобрена, то он выступит с предложением переименовать ООН в ОНО.