"Решили сойти с ума": Милонов прокомментировал термин "беременный человек"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что идея о замене в пакте ООН термина "беременная женщина" на "беременный человек" противоречит здравому смыслу.

Как сообщила газета Sunday Times , министерство иностранных дел Великобритании попросило ООН внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах и заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы не ущемлять права трансгендеров.

"Печально, что центральные и ключевые для всей Европы государства и страны, на культуре которых держится западная цивилизация, внезапно решили сойти с ума. Такие инициативы — прямое отрицание здравого смысла. Это путь на свалку мировой истории", — заявил РИА Новости Милонов.

"Ну кто, как не женщина, может быть беременной? Это вызов всему миру — вчера мы запрещаем называть папу папой, а маму мамой, сегодня мы отбираем у женщин беременность, что нас ждёт завтра?" — добавил он.

По мнению депутата, сейчас идёт настоящая атака на традиционные ценности, на институт семьи и брака. "Наша общая задача — создать барьер в нашей стране на пути этого морального разложения и духовного уродства", — подчеркнул парламентарий.

По словам Милонова, если такая инициатива будет одобрена, то он выступит с предложением переименовать ООН в ОНО.