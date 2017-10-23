Угодить трансгендерам: Лондон призвал ООН ввести термин "беременные люди"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со ссылкой на источник в МИД страны.
Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.
"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум.
Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.
"Соединенное Королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила собеседница издания.
Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным подтверждать смену пола без представления медицинских доказательств.
Рекомендация британским врачам
Ранее в январе британская медицинская ассоциация выпустила 14-страничное "Руководство по эффективной коммуникации", в котором просила врачей не называть беременных женщин "будущими мамами", чтобы не обидеть трансгендеров. В этом же документе представители медсообщества предложили термин "беременные люди".
По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али, "такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей".
Трансгендеры и церковь
В самой Англиканской церкви идут ожесточенные споры вокруг отношения к трансгендерам. В июне духовенство анонсировало программу по адаптации верующих, поменявших пол. В частности, специально для них предполагалось переписать тексты богослужений.
Вместо с тем он отметил, что не все епископы поддерживают эту тему. Они утверждают, что пол человека определяет только Бог, поэтому он не может быть изменен.