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Угодить трансгендерам: Лондон призвал ООН ввести термин "беременные люди"

12:3823.10.2017
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© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача. Архивное фотоБеременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
© Fotolia / Kadmy

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со ссылкой на источник в МИД страны.

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Британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.

"Соединенное Королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила собеседница издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным подтверждать смену пола без представления медицинских доказательств.

Рекомендация британским врачам

Ранее в январе британская медицинская ассоциация выпустила 14-страничное "Руководство по эффективной коммуникации", в котором просила врачей не называть беременных женщин "будущими мамами", чтобы не обидеть трансгендеров. В этом же документе представители медсообщества предложили термин "беременные люди".

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© AFP 2017 / Adrian Dennis
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Депутат-консерватор Филип Дэвис назвал тогда инициативу "абсолютно нелепой" и добавил, что "если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катится мир?"

По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али, "такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей".

Трансгендеры и церковь

В самой Англиканской церкви идут ожесточенные споры вокруг отношения к трансгендерам. В июне духовенство анонсировало программу по адаптации верующих, поменявших пол. В частности, специально для них предполагалось переписать тексты богослужений.

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© Leila Leiz
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"Я надеюсь, что мы сможем сделать мощное заявление, чтобы показать, что мы верим, что люди-трансгендеры любят Бога", — заявил член синода Англиканской церкви Крис Ньюлендс.

Вместо с тем он отметил, что не все епископы поддерживают эту тему. Они утверждают, что пол человека определяет только Бог, поэтому он не может быть изменен.

По данным газеты The Guardian, число преступлений на почве ненависти к трансгендерам выросло в прошлом году на 170%. В свою очередь, правозащитники утверждают, что около 48% таких людей в возрасте до 26 лет хотя бы раз пытались совершить самоубийство.

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