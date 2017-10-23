Совфед призвал мировое сообщество повлиять на США для снятия блокады с Кубы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект заявления Совфеда, которое может быть принято в среду, содержит призыв к международному сообществу оказать влияние на США для снятия блокады с Кубы, а также обращение к американскому руководству с предложением прекратить порочную практику односторонних санкций против суверенных государств, говорится в проекте заявления палаты.

Международный комитет СФ рассмотрел документ на заседании в понедельник. Ожидается, что сенаторы примут заявление на пленарном заседании в среду.

"Совет Федерации призывает руководство США прекратить порочную практику экономического и политического давления на Кубу, отказаться от ее торговой, экономической, финансовой и морской блокады без каких-либо предварительных условий, положить конец попыткам нарушать суверенитет республики и вмешиваться в ее внутренние дела", — говорится в проекте.

Сенаторы, согласно проекту, призывают Генеральную Ассамблею ООН, парламенты государств – членов организации, международные парламентские организации "предпринять решительные действия на двусторонней и многосторонней основах, направленные на прекращение блокады Кубы со стороны США", отмечается в проекте.

Односторонние санкции в отношении суверенных государств как способ наказания за их независимую от Вашингтона внутреннюю и внешнюю политику незаконны и поэтому недопустимы, уверены парламентарии.

Согласно проекту заявления, российские сенаторы "выражают солидарность с Кубой – дружественной, миролюбивой страной, авторитетным государством, играющим конструктивную роль в мировых делах".