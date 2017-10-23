Россия заинтересована в том, чтобы ЕС был единым партнером, заявил Песков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Евросоюз был единым, сильным, предсказуемым и дружественно настроенным партнером, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Евросоюза, то, конечно, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Евросоюз был единым, сильным и предсказуемым, дружественно настроенным партнером", — сказал Песков.

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.