Совфед призвал конгресс США сохранить ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совфед призывает конгресс США задействовать все возможности для сохранения ядерной сделки с Ираном, говорится в проекте заявления, которое палата намерена принять в среду.

Международный комитет СФ в понедельник рассмотрел и поддержал документ.

"Совет Федерации обращается к членам конгресса США с настоятельной просьбой задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации", — отмечается в проекте.

Совфед также призывает парламенты ФРГ, Франции, КНР, Великобритании и Европарламент "использовать свое высокое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе исторического соглашения по иранской ядерной программе".

Достижение договоренности по иранской ядерной программе способствовало укреплению режима нераспространения ядерного оружия во всем мире, "установило алгоритм действий для всех других подобных случаев, включая, в частности, ситуацию с ядерной программой КНДР", уверены сенаторы.

Совет Федерации с тревогой отмечает, что "в настоящее время реализация этого международного соглашения оказалась под угрозой полного срыва в связи с объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегией в отношении Ирана, в рамках которой оговаривается возможность совершения США односторонних действий в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вплоть до полного прекращения участия в нем".

Очевидно, что такой шаг спровоцирует ответные действия Ирана, отбросит ситуацию вокруг иранской ядерной программы на десятилетия назад, подорвет веру этого государства в способность ведущих мировых держав являться ответственными участниками международных отношений, подчеркивают в Совфеде.

Кроме того, "такие действия нанесут непоправимый ущерб усилиям по поддержанию режима ядерного нераспространения и окажут крайне негативное влияние на решение аналогичных проблем с ядерными программами других государств", отмечается в проекте.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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