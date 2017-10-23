Песков назвал сообщения о вмешательстве России в ЮАР "оголтелой русофобией"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Утверждения о вмешательстве России во внутренние дела ЮАР не имеют ничего общего с реальностью и являются очередным проявлением русофобии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как очередное проявление такой оголтелой русофобии, не имеющей ничего общего с реальностью", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать информацию о якобы состоявшимся визите в страну высокопоставленной делегации из Москвы перед назначениями в правительстве ЮАР.

Ранее южноафриканские СМИ сообщили, что президент ЮАР Джейкоб Зума якобы произвел перестановки в кабинете министров по указанию Кремля. По данным СМИ, некая команда высокопоставленных чиновников из РФ встретилась с Зумой на прошлой неделе за несколько часов до объявления решения о перестановках. Утверждалось, что вместо нового министра энергетики Дэвида Малобо должен был быть назначен другой кандидат, но его отвергли настоянию Москвы.