В Таджикистане рассказали о боевике ИГ*, попавшем в Сирию из России

ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости. Уроженец и гражданин Российской Федерации воевал в Сирии в рядах террористической группировки "Исламское государство"* по поддельному паспорту гражданина Таджикистана, заявили в понедельник в МВД Таджикистана.

"Это 34-летний Денис Хисамов из города Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук", — сообщается на сайте ведомства.

По информации МВД, в мае 2015 года Хисамов подделал паспорт гражданина Таджикистана и по нему вылетел из России в Турцию, откуда перебрался в Сирию, где воевал в рядах ИГ*.

Он был задержан в апреле 2017 года сотрудниками турецких спецслужб при возвращении из Сирии и Ирака, и так как имел на руках паспорт гражданина Таджикистана, передан таджикской стороне.

"Хисамов намеревался попасть на территорию РФ для продолжения террористической деятельности. Расследование по данному факту продолжается", — говорится в сообщении МВД.

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России