В Таджикистане рассказали о боевике ИГ*, попавшем в Сирию из России

ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости. Уроженец и гражданин Российской Федерации воевал в Сирии в рядах террористической группировки "Исламское государство"* по поддельному паспорту гражданина Таджикистана, заявили в понедельник в МВД Таджикистана.
По информации МВД, в мае 2015 года Хисамов подделал паспорт гражданина Таджикистана и по нему вылетел из России в Турцию, откуда перебрался в Сирию, где воевал в рядах ИГ*.
Он был задержан в апреле 2017 года сотрудниками турецких спецслужб при возвращении из Сирии и Ирака, и так как имел на руках паспорт гражданина Таджикистана, передан таджикской стороне.
ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещена в России