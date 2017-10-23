Трамп и Абэ договорились сыграть в гольф и усилить давление на КНДР

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре договорился с президентом США Дональдом Трампом сыграть в гольф во время визита американского лидера в ноябре и усилить давление на Северную Корею, которая отказывается прекращать свою ракетно-ядерную программу, передало агентство Киодо.

Визит Трампа в Японию намечен на 5-7 ноября.

Разговор длился около 30 минут, состоявшись в воскресенье — на следующий день после победы Абэ и его правящей Либерально-демократической партии на досрочных парламентских выборах.

В гольф лидеры двух стран будут играть в первый день визита, сообщает Киодо. По его данным, Трамп поздравил Абэ с победой на выборах, а японский премьер выразил надежду на обсуждение с американским лидером во время его визита проблем, связанных с Северной Кореей.

Премьер выразил благодарность президенту США за согласие встретиться с семьями похищенных в прошлом японских граждан агентами КНДР, информирует агентство.

Японцы похищались северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы в шпионских целях. В Токио настойчиво требуют прояснения всех обстоятельств и продолжения поиска оставшихся в живых жертв похищений.

В телефонном разговоре Абэ и Трамп подтвердили курс на усиление давления на КНДР в тесном сотрудничестве как друг с другом, так и с Южной Кореей в качестве меры воздействия на Пхеньян, не прекращающий ядерные испытания и пуски баллистических ракет.