Трамп и Абэ договорились сыграть в гольф и усилить давление на КНДР

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре договорился с президентом США Дональдом Трампом сыграть в гольф во время визита американского лидера в ноябре и усилить давление на Северную Корею, которая отказывается прекращать свою ракетно-ядерную программу, передало агентство Киодо.
Разговор длился около 30 минут, состоявшись в воскресенье — на следующий день после победы Абэ и его правящей Либерально-демократической партии на досрочных парламентских выборах.
В гольф лидеры двух стран будут играть в первый день визита, сообщает Киодо. По его данным, Трамп поздравил Абэ с победой на выборах, а японский премьер выразил надежду на обсуждение с американским лидером во время его визита проблем, связанных с Северной Кореей.
Японцы похищались северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы в шпионских целях. В Токио настойчиво требуют прояснения всех обстоятельств и продолжения поиска оставшихся в живых жертв похищений.
В телефонном разговоре Абэ и Трамп подтвердили курс на усиление давления на КНДР в тесном сотрудничестве как друг с другом, так и с Южной Кореей в качестве меры воздействия на Пхеньян, не прекращающий ядерные испытания и пуски баллистических ракет.