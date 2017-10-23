Назарбаев поздравил Путина с 25-летием дипломатических отношений

АЛМА-АТА, 23 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой поздравил своего российского коллегу с 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года", — говорится в телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба.

Назарбаев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур "является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании".

"Я высоко оцениваю и добрые личные отношения, сложившиеся между нами. При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств", — говорится в телеграмме.

В завершении Назарбаев пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, а дружественному народу России – дальнейшего процветания и благополучия.