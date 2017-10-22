Трамп вновь пригрозил выйти из договора о свободной торговле НАФТА

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которая помимо США включает Канаду и Мексику.

"Либо по нему (НАФТА — ред.) будет заключено новое соглашение, которое будет честным в отношении Америки, либо оно будет прекращено", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа, причем президент США пригрозил денонсировать договор еще до завершения этих переговоров. Следующий раунд переговоров пройдет в ноябре, но уже известно, что переговоры продолжатся в 2018 году.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек.