Панк-звезда 80-х обвинила Бенни Хилла в домогательствах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Панк-звезда 1980-х, певица и актриса Хэйзел О’Коннор в интервью Daily Mirror заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги.

Когда ей был 21 год, О’Коннор пришла пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла" для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", — рассказала певица.

Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла.

"Я знаю, что он имел в виду под этим "позаботишься" — секс. Это до сих пор выводит меня из себя", — призналась певица.

Альфред Хоторн "Бенни" Хилл — один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу "Шоу Бенни Хилла", в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

После того как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домогательствах влиятельного продюсера Харри Вайнштейна, женщины по всему миру начали признаваться в том, что также подверглись приставаниям и насилию.