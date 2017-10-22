Хакеры атаковали сайты правительства Испании и Народной партии

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Хакеры из группы Anonymous предприняли массированную атаку на ряд испанских сайтов, в том числе некоторых министерств и Народной партии.

Ранее сообщалось, что они обрушили в субботу сайт Конституционного суда страны. Кроме того, в рамках объявленной хакерами "Операции Освободите Каталонию" они подвергли атакам сайты министерств экономики, развития и юстиции, которые не работали некоторое время.

Также были атакованы сайты правой Народной партии и Фонда Франсиско Франко. К утру воскресенья работа всех сайтов восстановлена.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.