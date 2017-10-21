Хакеры Anonymus обрушили сайт Конституционного суда Испании

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Хакеры группы Anonymus парализовали работу сайта Конституционного суда Испании, сообщает департамент национальной безопасности Испании.

Согласно заявлению департамента в Twitter, активисты "Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".

В субботу проходит экстренное совещание совета министров Испании, где рассмотрят возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.