Хакеры Anonymus обрушили сайт Конституционного суда Испании

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Хакеры группы Anonymus парализовали работу сайта Конституционного суда Испании, сообщает департамент национальной безопасности Испании.
Согласно заявлению департамента в Twitter, активисты "Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".
Spanish Constitutional Court website shut down by #Anonymous— Birgitte Nyborg (@Bir_Nyborg) 21 октября 2017 г.
#FreeCatalonia#FreeJordis pic.twitter.com/YxtiIpcqva
В субботу проходит экстренное совещание совета министров Испании, где рассмотрят возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.
Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.