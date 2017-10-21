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Правительство Испании на заседании определит меры в отношении Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (514)
08:4021.10.2017
0670
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 21 окт – РИА Новости. Совет министров Испании в субботу утром соберется на экстренное заседание и определит конкретные меры, которые Мадрид будет использовать для урегулирования каталонского кризиса.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мадрид в субботу применит статью Конституции, лишающую Каталонию автономии
Испанское правительство должно, наконец, утвердить, в каком именно виде оно хочет применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономного сообщества. Применение статьи после этого должен одобрить сенат.

О том, что эта статья будет применена, правительство объявило в четверг после того, как глава испанского правительства Мариано Рахой получил ответ от председателя женералитета Карлеса Пучдемона на "простой вопрос" — была ли провозглашена независимость Каталонии от Испании. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога. Испанское правительство в ответ заявило, что глава женералитета отказался выполнить требования, которые ему выдвинул Мариано Рахой, и пообещало использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для "скорейшего восстановления законности и конституционного порядка".

155-я статья ни разу не применялась с момента принятия конституции в 1978 году. А значит, поле для маневров есть, но при этом никто на сегодняшний день не может в Испании точно сказать, как именно будет выглядеть ее применение на практике.

Что говорится в 155-й статье

1. Если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа с его стороны не последует, правительство может, с согласия абсолютного большинства сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов.

2. В осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных сообществ.

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"О всех мерах, которые мы примем, мы объявим завтра", — заявил премьер Испании Мариано Рахой на пресс-конференции в Брюсселе, отказавшись напрямую отвечать на вопрос, что именно означает применение 155 статьи. Он лишь заявил, что цель – "восстановить закон в Каталонии". "Не может быть территории, где ее правительство не выполняет закон. Цель – вернуться к нормальной институциональной ситуации", — сказал глава испанского кабинета. При этом он подтвердил, что применение 155 статьи поддерживает не только возглавляемая им Народная партия, но также оппозиционные Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и центристская партия "Граждане".

Как считают эксперты, применение статьи может означать лишение членов каталонского правительства либо части их полномочий, либо замене некоторых или всех представителями центральных властей.

При этом ИСРП заявляет, что применение статьи может затронуть каталонский государственный телеканал TV3, который открыто поддерживает сепаратистов, а также каталонскую полицию Mossos d'Esquadra, в адрес которых звучат обвинения, что именно из-за невыполнения ею распоряжений прокуратуры и судов состоялось голосование на так называемом референдуме о независимости.

Центристская партия "Граждане", которая возникла в Каталонии 11 лет назад и во время этого кризиса подвергается огромному давлению со стороны сепаратистски настроенных сил, настаивает: необходимо воспользоваться 155 статьей, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы.

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Власти Испании и социалисты договорились о досрочных выборах в Каталонии
О проведении новых выборов в автономном сообществе заявили и в ИСРП. Как сообщила представитель партии Кармен Кальво, правительство Испании и ИСРП уже договорились, что досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут в январе следующего года. "Генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес с первого момента считает, что надо провести в Каталонии выборы. Если бы господин Пучдемон решил, что пока в его руках как главы женералитета, провести обычные выборы в Каталонии, это было бы прекрасно", — сказала секретарь испанских социалистов по делам равных возможностей в интервью испанскому государственному телевидению TVE.

Однако это заявление поставил под сомнение официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго. "Думаю, пока рано говорить, когда должны состояться выборы в этом автономном сообществе. Важно до того, как применять 155 статью, восстановить законность, совместное сосуществование, добиться нейтральности государственной администрации, это не делается за одну ночь. Мы должны вернуть спокойствие, нормальное совместное сосуществование, избежать раскола в Каталонии, и потом этот процесс, возможно, завершится выборами. Но сейчас говорить о дате, мне кажется, преждевременным", — заявил де Виго на пресс-конференции по итогам заседания правительства в пятницу.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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При этом де Виго добавил, что применение 155 статьи "не предполагает приостановку автономии Каталонии", а цель – "восстановить конституционный порядок", поскольку "в настоящее время каталонские институты находятся в руках сепаратистов, а не каталонского сообщества". Де Виго имеет в виду, что политические институты в Каталонии продолжат функционировать, но под контролем Мадрида. Однако в самой Каталонии такой контроль воспринимается не иначе как лишении автономного статуса.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Король поддерживает 155 статью

Король Фелипе VI, выступая в четверг вечером на церемонии вручения премии принцессы Астурийской, по сути поддержал планы правительства о применении 155 статьи конституции.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AFP 2017 / Andres Kudacki
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"Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов, с уважением нашей конституции, и в соответствии с ценностями и принципами парламентской демократии, в которой мы живем 39 лет", — заявил глава государства.

Он заверил, что Каталония останется неотъемлемой частью Испании. "Испания XXI века, в которой Каталония есть и будет важной частью, должна основываться на объединении усилий, чувств, привязанностей и проектов…", — заявил король.

Роль сената

Как следует из 155 статьи конституции, меры по ее применению должен одобрить сенат. Там у правящей Народной партии абсолютное большинство, так что в результате голосования сомневаться не приходится.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Правительство Испании после экстренного заседания в субботу направит председателю сената Пио Гарсии Эскудеро конкретные предложения. В верхней палате будет создана специальная комиссия из 27 сенаторов, которую возглавит Эскудеро. Первая встреча комиссии пройдет, скорее всего, в понедельник.

Карлесу Пучдемону предложат представить свои аргументы в пользу того, чтобы 155 статья конституции не была применена, а также лично выступить в верхней палате.

Дата голосования в сенате пока не определена, но заседание пройдет не раньше 27 октября, сообщили РИА Новости в верхней палате.

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