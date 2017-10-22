Савченко на кураже. Опубликовано видео ее зажигательного танца под Сердючку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко пустилась в пляс под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". Видео опубликовала на своей странице в Facebook пиар-директор MONATIK Юлия Яценко.

"Все. Больше выкладывать ничего не буду сегодня. Только последнее: Надежда Савченко на кураже", — написала она.

Танцевала депутат на вечеринке в честь пятидесятилетия телеведущего Дмитрия Гордона в гостинице "Премьер Палац".

Комментаторы под видео отметили, что Савченко очень хорошо передала стиль Сердючки. Некоторые пользователи вспомнили про голодовку депутата и решили, что ее так "рвет от голода".

"Я как на голодный желудок выпью тоже так рубит — всё сходится))", — поделился своим опытом один из комментаторов.