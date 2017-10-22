Трамп-младший опубликовал фейк про своего отца

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Трамп-младший опубликовал фальшивую обложку Time с его отцом в виде Супермена.

Сын президента США Дональд Трамп-младший разместил в своем Instagram фотографии фейковой обложки журнала Time, на котором его отец изображен в виде супермена.

Дональд Трамп представлен на изображении в костюме Супермена с бородой. На груди "супергероя" изображена буква "T" вместо оригинальной "S".

Сын президента в подписи к своему посту пожелал всем хороших выходных.

Have a great weekend everyone. 😂😂😂 #maga #weekend Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Окт 20 2017 в 6:12 PDT

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Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".

"Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями", — заявил пользователь estygiland.

Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.

"Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", — написала alomakirby.

Ранее Трамп-младший опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN.