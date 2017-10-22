Трамп-младший опубликовал фейк про своего отца

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Трамп-младший опубликовал фальшивую обложку Time с его отцом в виде Супермена.Instagram фотографии фейковой обложки журнала Time, на котором его отец изображен в виде супермена.
Дональд Трамп представлен на изображении в костюме Супермена с бородой. На груди "супергероя" изображена буква "T" вместо оригинальной "S".
Сын президента в подписи к своему посту пожелал всем хороших выходных.
Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил "очередной фейк про Трампа".
"Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями", — заявил пользователь estygiland.
Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.
"Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил", — написала alomakirby.
Ранее Трамп-младший опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN.