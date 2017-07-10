Сын Трампа опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором его отец, президент США, сбивает ракетой самолет с надписью "CNN".
Ролик смонтирован из отрывка фильма "Лучший стрелок" 1986 года. На видео глава Белого дома управляет истребителем и преследует самолет CNN. Он нажимает на красную кнопку, и ракета сбивает воздушное судно с логотипом телеканала.
"Одно из лучших видео, что я видел. CNN, мы слышали, вы любите мемы", — написал сын американского президента в Instagram, сопроводив пост смайлами.
В начале июля Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео 2007 года, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.
Президент США находится в конфликте с телеканалом — ранее он неоднократно называл CNN "фейковыми новостями". В июле Трамп предложил переименовать канал в FNN, что расшифровывается как "мошеннические новости".