Сын Трампа опубликовал видео, на котором его отец "сбивает" самолет CNN

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором его отец, президент США, сбивает ракетой самолет с надписью "CNN".

Ролик смонтирован из отрывка фильма "Лучший стрелок" 1986 года. На видео глава Белого дома управляет истребителем и преследует самолет CNN. Он нажимает на красную кнопку, и ракета сбивает воздушное судно с логотипом телеканала.

Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Июл 8 2017 в 10:24 PDT

"Одно из лучших видео, что я видел. CNN, мы слышали, вы любите мемы", — написал сын американского президента в Instagram, сопроводив пост смайлами.

Некоторые пользователи не оценили его юмор. В комментариях Трампа-младшего обвинили в пропаганде насилия и упрекнули в отсутствии признаков интеллекта. Другие комментаторы наоборот встали на сторону сына главы государства, назвав оппонентов "умственно отсталыми либералами" (в оригинале libtards — от liberal и retard, т.е. "либерал" и "умственно отсталый" — ред.)

В начале июля Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео 2007 года, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

Президент США находится в конфликте с телеканалом — ранее он неоднократно называл CNN "фейковыми новостями". В июле Трамп предложил переименовать канал в FNN, что расшифровывается как "мошеннические новости".