Глава МИД Франции надеется на прояснение ситуации в Каталонии после выборов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан надеется, что досрочные выборы в Каталонии помогут прояснить ситуацию в регионе, власти которого провели референдум о независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство решило применить 155-ю статью конституции, чтобы распустить женералитет (правительство) Каталонии и объявить новые выборы в региональный парламент. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. В свою очередь глава женералитета Карлес Пучдемон призвал созвать заседание парламента, чтобы обсудить меры, которые можно предпринять в ответ на решение Мадрида.

"Я бы хотел, чтобы они (выборы) позволили прояснить ситуацию, обнаружив путь к конструктивному диалогу", — заявил министр в интервью изданию Journal du Dimanche.

Глава французского МИД, комментируя кризис в Каталонии, также отметил важность пребывания в правовом поле и уважения к базовым системам ЕС, отход от которых грозит "опасным распадом".

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд признали незаконным. После этого глава регионального правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточное основание для провозглашения независимости, но предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом. Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.