Жители Дагестана узнали своего внука на видео из приюта в Ираке

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жители Дагестана узнали своего внука на видео телекомпании RT из приюта в Ираке и собирают документы для его возвращения домой.

"Это наш внук Заид", — говорит дед мальчика в ролике, опубликованном RT.

Ахмед и Патимат начали собирать документы для подтверждения родства и возвращения Заида домой. Последний раз они видели своего внука два года назад. В ноябре 2015 года их дочь вместе с ребенком уехала из России. У Заида есть младший брат — Абубакр, которому сейчас около года, никаких данных о его местонахождении нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ* и вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше трех лет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.