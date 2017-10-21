Эрдоган объяснил, почему не может считать США цивилизованной страной

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не может считать США цивилизованным государством, после того как американские власти выдали ордеры на арест его охранников по делу о беспорядках во время его визита в Вашингтон в мае.

Ранее власти США вынесли обвинения в адрес 19 человек, в том числе 13 сотрудников турецких служб безопасности, за нападение на участников акции протеста в ходе визита президента Эрдогана в Вашингтон в мае. Тогда произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста с участием курдских активистов возле резиденции посла Турции. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

"Если выдаются ордера на арест 13 телохранителей в стране, куда я прибыл с визитом по приглашению, то я, к сожалению, не могу сказать, что эта страна цивилизованная",- сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.