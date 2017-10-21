Рябков обсудил с политдиректором ЕС ситуацию по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с генсеком Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид реализацию Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе, сообщает в субботу МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с упором на совместные действия в интересах его сохранения", — информировали в российском дипведомстве.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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