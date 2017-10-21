В НАТО ответили на обвинения в неспособности к быстрому развертыванию

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе оценили свою боевую готовность и способность к быстрому развертыванию после публикации в журнале Spiegel материала о том, что силы НАТО не готовы дать отпор России в случае нападении.

"Силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В то же время она не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию СМИ о том, сможет ли альянс отразить угрозу с востока.

Ранее немецкое издание со ссылкой на секретный доклад о возможностях НАТО по сдерживанию и обороне сообщило, что на его силы "совсем нельзя положиться". По данным Spiegel, в первую очередь угрозу чувствуют Прибалтика и Скандинавия, которые призывают альянс как можно быстрее решить свои проблемы.

