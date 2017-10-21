Не дадут отпор. Spiegel узнал, как НАТО оценивает свои шансы против России

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс не готов противостоять в случае нападения России, пишет журнал Spiegel со ссылкой на секретный доклад о возможностях НАТО по сдерживанию и обороне.

"На силы быстрого реагирования НАТО совсем нельзя положиться. <…> Нет достаточной уверенности в том, что они в состоянии реагировать быстро и, если есть необходимость, долго", — говорится в документе.

Причины этого, с точки зрения авторов доклада, состоят в том, что возможности альянса обеспечивать логистическую поддержку своих формирований на расширившейся территории, которая попадает в зону ответственности Европейского командования, истощились со времен окончания холодной войны.

Как отмечает Spiegel, в первую очередь угрозу со стороны России чувствуют Прибалтика и Скандинавия. Именно эти страны призывают альянс как можно быстрее решить свои проблемы.

"Мы знаем, что должны адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры", — заявила Spiegel министр обороны Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде. Ее датский коллега Клаус Фредериксен, в свою очередь, отметил, что "Россия нарушила международное право", поэтому альянс должен "пересмотреть свои структуры".

НАТО у границ

Летом НАТО увеличил численность сил быстрого реагирования на восточном фланге до 40 тысяч человек.

Страны, входящие в альянс, объясняют подобный шаг "российской угрозой ". При этом в Кремле не раз заявляли, что Россия никакой угрозы не представляет и нападать на членов НАТО не собирается. Владимир Путин два года назад в интервью итальянской газете Corriere della Sera отметил: представить, что Россия вдруг нападет на альянс, может только нездоровый человек.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну в этом году российский президент назвал стратегическим просчетом решение НАТО разместить силы ПВО в непосредственной близости от российских границ в восточноевропейских странах. По его словам, на все действия альянса Россия даст адекватный ответ, необходимый для сохранения стратегического баланса.

На этой неделе в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай" российский лидер отметил, что Москву не беспокоит усиление НАТО у своих границ. "Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен… Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем", — отметил он.

"Бастион НАТО" не выстоит

В июне глава военного комитета альянса генерал Петр Павел в интервью Politico выразил свою обеспокоенность по поводу роста военной мощи России. По словам генерала, ее значительный прогресс в этой сфере невозможно отрицать.

В начале сентября CМИ сообщили о докладе Пентагона, авторы которого признали, что силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат атаки российской армии, если между странами вспыхнет военный конфликт. В частности, это касается 173-й воздушно-десантной бригады армии США, которую называют "бастионом НАТО". По словам авторов доклада, это соединение "плохо экипировано, недоукомплектовано, а его организационная структура не соответствует характеру угрозы".