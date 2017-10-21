МИД призвал не политизировать поставки в Иран товаров двойного назначения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. РФ считает, что нельзя политизировать канал поставок в Иран товаров ядерного и двойного назначения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо в полной мере реализовать заложенный в сделке потенциал, это касается и восстановления и нормальных условий для торгово-экономического сотрудничества с Ираном, для стабильного неполитизированного функционирования канала поставок в Иран товаров ядерного и двойного применения", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

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