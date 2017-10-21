Тегеран рассчитывает, что ЕС защитит интересы своих компаний в Иране

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что Евросоюз в свете заявлений США защитит интересы своих компаний, работающих в Иране, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.
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