Атмосфера вокруг выполнения СВПД далека от конструктивной, заявили в Иране

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Атмосфера вокруг выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому далека от конструктивной, заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи

По его словам, "самым плохим" моментом является то, что за последние месяцы США "сумели создать очень негативную атмосферу вокруг и СВПД, и Ирана".

"А это подрывает перспективу успешного выполнения соглашения. Мы говорили о том, что стороны сделки должны способствовать исполнению СВПД в конструктивной атмосфере, а сейчас она очень далека от конструктивной",- сказал Аракчи на Московской конференции по нераспространению.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>