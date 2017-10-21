Тегеран после заявлений Трампа готовится к любому развитию ситуации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тегеран готовится к любому развитию ситуации после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ядерной сделки с Ираном, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Международное сообщество едино в том, что необходимо поддерживать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе — ред.) и сохранить его. К сожалению, то, что делает новая администрация США, и то, что происходит со всей ситуацией вокруг конгресса, не вселяет оптимизма и не даёт большой надежды. Именно поэтому мы должны быть готовыми к любому сценарию", — сказал Аракчи журналистам.

"СВПД является ключевой частью режима нераспространения, и мы должны сохранить его, в противном случае будут серьёзные сложности", — добавил иранский дипломат.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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