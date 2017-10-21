Тегеран после заявлений Трампа готовится к любому развитию ситуации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тегеран готовится к любому развитию ситуации после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ядерной сделки с Ираном, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.
"СВПД является ключевой частью режима нераспространения, и мы должны сохранить его, в противном случае будут серьёзные сложности", — добавил иранский дипломат.
Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.
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