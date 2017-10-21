Главный координатор МАГАТЭ рассказал о проверке ядерных объектов Ирана

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ практически каждый день находятся на ядерных объектах Ирана, уровень проверки беспрецедентный, заявил главный координатор агентства Корнел Ферута.

"Уровень взаимодействия с Ираном и уровень проверки беспрецедентный. Наши инспекторы находятся (на ядерных объектах — ред.) практически каждый день, мы используем новейшие технологии, и у нас гораздо, в разы, больше информации о ядерной программе Ирана, чем раньше", — заявил он, выступая в субботу на Московской конференции по нераспространению.

"Доклады МАГАТЭ объективны и беспристрастны, и мы продолжим такую работу", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении, или же нарушении, достигнутых договоренностей.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Трамп заявил также, что Белый дом будет работать с конгрессом США над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

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