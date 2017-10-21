МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ракетная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер и служит целям сдерживания, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Что касается вопроса о ракетной программе Ирана, я хочу быть предельно откровенным. Наши ракеты — это единственное и надежное средство обороны для нас, они служат исключительно для целей защиты и сдерживания. Они необходимы, чтобы не допустить повторения нового Саддама Хуссейна в регионе", — сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Аракчи подчеркнул, что вопрос о ракетной программе Ирана находится вне рамок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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