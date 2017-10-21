Ракетная программа Ирана не входит в сферу СВПД, напомнили в ЕС

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ракетная программа Ирана не входит в сферу Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, ее обсуждение должно вестись в другом формате, заявила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид.

"У нас есть свои озабоченности относительно ракетной программы, мы считаем, что она не добавляет доверия в регионе… И мы считаем, что она не соответствует резолюциям СБ ООН, но она находится вне соглашения по атому. И ее обсуждение должно вестись в других форматах", — сказала Шмид, выступая на Московской конференции по нераспространению.

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