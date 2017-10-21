МИД Ирана: провал СВПД будет означать провал всего режима нераспространения

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому будет означать провал всего режима нераспространения ядерного оружия, заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Я полностью согласен с тем, что сейчас СВПД является одним из ключевых элементов, неотъемлемой частью режима нераспространения. Если СВПД будет разрушен, это фактически будет означать крах режима нераспространения и крах ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.)", — сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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